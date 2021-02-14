صحة

تعرفوا إلى فوائد التفاح على الدماغ

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-793671-637488682067867364.jpg
Doc-P-793671-637488682067867364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحفز المواد المغذية النباتية الطبيعية في التفاح والفواكه الأخرى، إنتاج خلايا دماغية جديدة، ما يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية، وذلك وفقا لنتائج الدراسة التي أجريت على الفئران.

 

وتشير مجلة Stem Cell Reports، إلى أن العلماء حددوا سابقا، أن المواد المغذية النباتية مثل مادة ريسفيراتول الموجودة في العنب الأحمر، أو مادة epigallocatechin-3-gallate (EGCG) الموجودة في الشاي الأخضر، تؤثر إيجابيا في مختلف أعضاء الجسم بما فيها الدماغ.

 

ولكن علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية بالتعاون مع زملائهم من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية في دريسدن، اكتشفوا أن التركيزات العالية لبعض المغذيات النباتية تحفز تكوين الخلايا العصبية أي توليد خلايا عصبية جديدة في الدماغ.

 

وقد أظهرت نتائج التجربة التي أجروها، أن الخلايا الجذعية لدماغ الفئران البالغة، التي نمت في المختبر، ولدت خلايا عصبية كثيرة، وعند إضافة مادة كيريسيتين أو حمض ثنائي هيدروكسي بنزويك (DHBA)، الموجودة في التفاح، إلى الخلايا المزروعة، تصبح محمية أفضل من الموت.

 

واكتشف الباحثون من نتائج الدراسات اللاحقة على الفئران، أن الخلايا الأولية للحصين في الهياكل الدماغية للفئران البالغة المرتبطة بالتعلم والذاكرة، كانت تتكاثر بنشاط وتولد المزيد من الخلايا العصبية. واتضح للباحثين، أن تأثير مادة كيريسيتين وDHBA في إنتاج الخلايا العصبية، مماثل لتأثير التمارين الرياضية، المحفزة لتوليد الخلايا العصبية.

 

ويعتقد الباحثون، أن مركبات المواد المغذية الأخرى الموجودة في الفواكه، عند حقنها بتركيز عال، يكون لها تاثير إيجابي مفيد لنشاط الدماغ، وهذا التأثير يزداد عند استخدامها معا.

 

ويشير الباحثون في نفس الوقت، إلى أن التحسن الملاحظ في الوظائف المعرفية، بعد تناول هذه المركبات المغذية، تأكد عند الحيوانات. لذلك يخططون لاختبار ما إذا كانت هذه المغذيات النباتية تحسن وظائف دماغ الإنسان أيضا.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
19:00 | 2021-02-14
18:00 | 2021-02-14
15:00 | 2021-02-14
09:00 | 2021-02-14
06:17 | 2021-02-14
23:00 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website