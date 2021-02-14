هل يساهم تطعيم الأطفال في الحدّ من تفشي "كورونا"؟

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": مع تسارع وتيرة تطعيمات البالغين باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، يتساءل العديد من الآباء عن موعد طرح لقاح آمن للأطفال، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأميركية.

وحتى الآن فإن معظم اللقاحات يتم تجربتها على البالغين للتأكد من فاعليتها قبل تطعيم الأطفال والفئات الضعيفة صحيا الأخرى.

ولفتت الشبكة الأميركية إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا لم تتم الموافقة بعد على استخدام الأطفال لها، فيما يقول الأطباء إنه من الملح الموافقة على تطعيم الأطفال.

ويوضح الدكتور روبرت فرينك، الباحث الرئيسي في تجارب لقاح بمستشفى سينسيناتي للأطفال: "إذا قضيت على العدوى لدى الأطفال، فلن ينقلوها إلى البالغين، وبالتالي، يمكنك التعامل بشكل كبير مع المرض بمجرد استهداف الأطفال والقضاء على العدوى في تلك الفئة العمرية".

وذكرت الدكتورة كريستين موفيت، اختصاصية الأمراض المعدية في مستشفى بوسطن للأطفال، أن "تحقيق مستوي المناعة المطلوب للسيطرة على هذا الوباء سيكون أكثر صعوبة إذا كان 25 في المائة من سكاننا غير مؤهلين للتلقيح"، في إشارة إلى الأطفال.

وبحسب بيانات جمعتها الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال فإن ما يقرب من 2.9 مليون طفل أميركي أصيبوا بالفيروس منذ بداية الوباء، وهو ما يمثل 12.9 في المائة من جميع الحالات في الولايات المتحدة، وذكر خبراء في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي أن معدل الإصابة لدى الأطفال مثل معدل إصابة البالغين.