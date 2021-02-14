صحة

مخاوف "سلالة كورونا المتحور" تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق وستكتسح العالم!

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:00
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أكدت دراسة جديدة كل المخاوف، واعترفت بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والمعروف باسم B.1.1.7.، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 إلى 70% من السلالة القديمة، وأنها الأكثر فتكا بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصابون بها.

 

وفي التفاصيل، كشفت الدراسة التي أجراها علماء بريطانيون، ونقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السلالة الجديدة تزيد عدد حالات الإصابة الخطيرة التي تحتاج الدخول إلى المستشفى وعدد الوفيات، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس.

 

بعض الأدلة

وأكد العلماء أن سبب ارتفاع معدل الوفيات ليست واضحة تماماً، لكن تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص المصابين بالمتغير قد يكون لديهم حمولات فيروسية أعلى.

 

بدورهم، أفاد مستشارون علميون للحكومة البريطانية أمس السبت، بأن النتائج الجديدة كشفت عن مخاطر قيام الدول بتخفيف قيود وإجراءات الإغلاق.

 

فيما قدر العلماء مؤخراً أن المتغير قد انتشر إلى 82 دولة على الأقل، ويتم نقله بنسبة 35 إلى 45 في المائة بسهولة أكبر من المتغيرات الأخرى في الولايات المتحدة. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن هذه السلالة الجديدة قد تكون الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة هناك بحلول شهر آذار.

 

في سياق متصل، ذكر نيل فيرغسون، عالم الأوبئة والمستشار العلمي للحكومة البريطانية، في مقابلة أمس السبت، أن الصورة العامة هي ما يشبه زيادة 40 إلى 60% في مخاطر دخول المستشفى، وخطر الوفاة.

 

من جهتها، اعتقدت موغ سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا والمستشار العلمي للحكومة البريطانية أن هذه النتائج ربما تكون حقيقية، على الرغم من استمرار وجود العديد من الأمور التي نحتاج إلى فهم أسبابها.

 

ستكتسح العالم!

يذكر أن رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا كانت توقعت قبل أيام، أن تصبح سلالة فيروس كورونا التي تم العثور عليها لأول مرة في مقاطعة كينت البريطانية السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

 

وقالت شارون بيكوك، لبي بي سي، إن النسخة الجديدة "اجتاحت البلاد وستجتاح العالم على الأرجح"، مضيفة أن العمل على تنظيم تسلسل تحورات الفيروس قد يكون مطلوبا، لمدة 10 سنوات على الأقل.

 

يذكر أن السلالة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في مقاطعة كينت البريطانية كانت اكتشفت بالفعل في أكثر من 50 دولة حتى الآن.

المصدر: العربية
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