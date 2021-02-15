متى يصبح الإمساك مشكلة خطيرة؟ 3 حالات

يندرج الإمساك ضمن المتاعب الصحية ‫الشائعة التي تصيب المرء من حين إلى آخر، ولا يعد الإمساك أمرا مزعجا ‫فحسب، بل إنه قد يمثل مشكلة صحية تستلزم استشارة الطبيب.‫وبحسب طبيبة الأمراض الباطنية الألمانية بيرجيت تيريونج، فإن أعراض الإمساك تتمثل في:-الشعور ‫بالانتفاخ والامتلاء-الضغط الشديد عند التبرز-عدم التبرز بشكل تام-خروج البراز على هيئة كتلة صلبة‫وأضافت طبيبة الأمراض الباطنية الألمانية أن الإمساك له أسباب عدة؛ تتمثل ‫في تناول أطعمة غريبة على المعدة، كما هي الحال في العطلات مثلا، وضعف قاع الحوض.‫من جانبه، قال البروفيسور كريستيان بيل إن الإمساك المزمن قد يحدث في أي ‫مرحلة عمرية، مشيرا إلى أنه يصيب كبار السن بصفة خاصة، وذلك بسبب قلة ‫الحركة والتغذية قليلة الألياف، وقلة شرب السوائل، فضلا عن بطء ‫عملية نقل البراز في الأمعاء الغليظة.‫تأثير الأمراض والأدوية‫وأضاف اختصاصي طب الجهاز الهضمي الألماني أن بعض الأمراض تؤثر بالسلب على ‫عملية التبرز، مثل داء السكري، والخرف، والاكتئاب، والشلل الرعاش ‫(الباركنسون).‫كما أن بعض الأدوية لها تأثير سلبي على عملية التبرز، مثل أدوية ‫الباركنسون، والأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب، والمسكنات المحتوية على ‫الأفيون.‫ويمكن مواجهة الإمساك من خلال التغذية الصحية، أي الغنية بالألياف ‫الغذائية، مثل الخضروات والفواكه، والمواظبة على ممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، بالإضافة إلى ‫شرب السوائل بكمية كافية.وشدد بيل على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:-إذا كان الإمساك مستمرا-إذا صاحبت الإمساك انتفاخات وآلام بطن شديدة-في حال وجود دم في البراز