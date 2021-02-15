حيلة للنوم بطريقة أسرع..

زعمت طبيبة بريطانية، في حديث لها على موقع “تيك توك” بأن ارتداء جوارب دافئة خلال الليل يمكن أن يساعد على النوم بشكل أسرع من المعتادK ، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.





,اكتسبت الدكتورة جيس أندرادي أكثر من مليون متابع على تيك توك لأنها تشارك نصائحها التي تساعد في الحصول على نوم أفضل في الليل، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة المشاهدين الطبية.

وقد حصل أحدث فيديو لها بعنوان "الجوارب للنوم؟" على 17 مليون مشاهدة مذهلة حيث أوضحت لماذا تعتبر الجوارب وسيلة لتحسين النوم.

وقالت الدكتورة جيس: "إن ارتداء الجوارب يجعل القدمين دافئتين، وهذا يفتح الأوعية الدموية التي تساعد على تبريد الجسم. عندما يكون الجسم بارداً ينقل رسالة إلى الدماغ، بأن وقت النوم قد حان".

وشاركت الدكتورة جيس أيضاً على حسابها على تيك توك، طريقة رائعة تساعد على النوم بشكل أفضل في الليل، والتي تعتمد على استخدام الأرقام (10-3-2-1-0) كنقاط فاصلة تساعد على الاسترخاء قبل النوم.

الرقم 10 يمثل التوقف عن تناول الكافيين قبل 10 ساعات من النوم لأنه يحتاج لهذه المدة للخروج من الجسم، أما الرقم 3 يمثل الامتناع عن تناول أي طعام أو كحول قبل النوم بثلاث ساعات.

بالنسبة للرقم 2، فيمثل عدم القيام بأي عمل قبل ساعتين من النوم لمساعدة عقلك على الاسترخاء، والرقم 1 يمثل التوقف عن النظر إلى الشاشات قبل ساعة من النوم.

الصفر يمثل عدد عدد المرات التي يجب أن تضغط فيها على زر الغفوة في الصباح.