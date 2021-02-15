صحة

حيلة للنوم بطريقة أسرع..

Lebanon 24
15-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-794114-637490051021972298.jpg
Doc-P-794114-637490051021972298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعمت طبيبة بريطانية، في حديث لها على موقع “تيك توك” بأن ارتداء جوارب دافئة خلال الليل يمكن أن يساعد على النوم بشكل أسرع من المعتادK ، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

,اكتسبت الدكتورة جيس أندرادي أكثر من مليون متابع على تيك توك لأنها تشارك نصائحها التي تساعد في الحصول على نوم أفضل في الليل، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة المشاهدين الطبية.

وقد حصل أحدث فيديو لها بعنوان "الجوارب للنوم؟" على 17 مليون مشاهدة مذهلة حيث أوضحت لماذا تعتبر الجوارب وسيلة لتحسين النوم.

وقالت الدكتورة جيس: "إن ارتداء الجوارب يجعل القدمين دافئتين، وهذا يفتح الأوعية الدموية التي تساعد على تبريد الجسم. عندما يكون الجسم بارداً ينقل رسالة إلى الدماغ، بأن وقت النوم قد حان".

وشاركت الدكتورة جيس أيضاً على حسابها على تيك توك، طريقة رائعة تساعد على النوم بشكل أفضل في الليل، والتي تعتمد على استخدام الأرقام (10-3-2-1-0) كنقاط فاصلة تساعد على الاسترخاء قبل النوم.

الرقم 10 يمثل التوقف عن تناول الكافيين قبل 10 ساعات من النوم لأنه يحتاج لهذه المدة للخروج من الجسم، أما الرقم 3 يمثل الامتناع عن تناول أي طعام أو كحول قبل النوم بثلاث ساعات.

بالنسبة للرقم 2، فيمثل عدم القيام بأي عمل قبل ساعتين من النوم لمساعدة عقلك على الاسترخاء، والرقم 1 يمثل التوقف عن النظر إلى الشاشات قبل ساعة من النوم.

الصفر يمثل عدد عدد المرات التي يجب أن تضغط فيها على زر الغفوة في الصباح.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-02-15
18:00 | 2021-02-15
15:00 | 2021-02-15
13:02 | 2021-02-15
12:00 | 2021-02-15
09:00 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website