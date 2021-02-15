طبيب يحذر من خطورة الحرقة في المعدة

كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، خطورة حرقة المعدة، لأنها قد تسبب تطور الأورام الخبيثة.

وأشار مياسنيكوف في حديث تلفزيوني موضحا، إلى أنه بسبب حرقة المعدة تتدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، ما يتسبب في تلف النسيج الطلائي (نسيج الظهارة) للمريء.وقال: "إذا استمرت هذه الحالة عدة سنوات ولم يتم إغلاق هذا الصمام، فإن النسيج الطلائي يبدأ بالتلف تدريجيا".وأضاف محذرا: "إذا استمرت حرقة المعدة خمس سنوات، فقد يصاب الشخص بمتلازمة مريء باريت أو حؤول باريت (Barrett Metaplasia)، التي بدورها تعتبر حالة ما قبل السرطان".