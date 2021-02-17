صحة

حرقة المعدة يمكن أن تؤدي إلى السرطان.. طبيب يُحذّر

Lebanon 24
17-02-2021 | 18:00
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قال الطبيب الروسي ألكسندر ميسنيكوف، إن الحموضة التي تصيب المعدة يمكنها أن تنشط الخلايا الخبيثة في الجهاز الهضمي، وبالتالي تتسبب في حدوث مرض "السرطان".
وأضاف ميسنيكوف في حديث تلفزيوني على قناة "روسيا 1"، أن "حرقة المعدة تتسبب في تدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تلف النسيج الطلائي للمريء".

وأوضح أنه "إذا استمرت هذه الحالة عدة سنوات ولم يتم إغلاق هذا الصمام، فإن النسيج الطلائي يبدأ بالتلف تدريجيا".

وحذر قائلا: "إذا استمرت حرقة المعدة خمس سنوات، فقد يصاب الشخص بمتلازمة مريء باريت أو حؤول باريت (Barrett Metaplasia)، التي بدورها تعتبر حالة ما قبل السرطان".
ونصح الطبيب من يعانون من حرقة المعدة بالتغذية الصحية وتخفيض الوزن، بالإضافة إلى الأدوية، للتغلب عليها والشفاء منها.
إشارة إلى أنه عندما نقوم بالبلع، ينفتح الصمام العضلي الموجود في أسفل المريء ليمرّ من خلاله الطعام والشراب إلى المعدة، وبعد ذلك يعود لينغلق.

ولكن إذا كانت عضلة هذا الصمام ضعيفة مما يؤدّي إلى ارتخائه أو انفتاحه من دون أن يقوم الشخص بالبلع، فإن ذلك من شأنه أن يحرّك أحماض المعدة باتجاه معاكس، أي أن ترجع هذه الأحماض إلى المريء وتسبب الشعور بالحرقة.

وذلك يتم بشكل خاص عندما يقوم الشخص بالاستلقاء أو الاسترخاء أو الانحناء إلى الأمام بعد تناول الطعام مباشرة.
المصدر: سبوتنيك
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