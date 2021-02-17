بطريقة بسيطة.. هكذا يمكنكم تخفيض نسبة السكر في الدم

في بحث يعطي أملا كبيرا لمرضى السكري، أجرى فريق من الباحثين من قسم التغذية في جامعة ولاية أريزونا الأميركية تجربة باستخدام مشروب خاص "شائع" أثبت نجاحه في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل جيد للغاية.

وأجرى فريق الباحثين تحقيقا شمل 19 شخصا غير مصابين بالسكري، 8 منهم كانوا حساسين للأنسولين و11 مقاومين و10 مصابين بالسكري.

ولم يكن جميع المشاركين يتناولون أدوية لمرض السكري وقت التجربة، فيما تم اختيار الأشخاص الصائمين بشكل عشوائي لاستهلاك مشروب مكون من خل التفاح.

ويتكون مشروب الخل من 20 غراما من خل التفاح و40 غراما من الماء وملعقة صغيرة من السكرين (أي مُحلي صناعي)، وفقا لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية.

وبعد دقيقتين من تناول الخل أو الدواء الوهمي، تناول المشاركون وجبة الاختبار، حيث تتكون من الخبز الأبيض والزبدة وعصير البرتقال بإجمالي 87 غراما من الكربوهيدرات.

وجُمعت عينات الغلوكوز في الدم عند الصيام 30 دقيقة و60 دقيقة بعد الوجبة، وأثناء الصيام، كانت تركيزات الجلوكوز في الدم مرتفعة في مجموعة مرض السكري.

ولاحظ الباحثون مقارنة مع الدواء الوهمي، فإن تناول الخل يزيد من حساسية الأنسولين خلال فترة 60 دقيقة بعد الوجبة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

وشهد مرضى السكري أيضا تحسنا في حساسية الأنسولين بعد تناول الخل مقارنة بالدواء الوهمي، على الرغم من أنه كان طفيفا فقط.

واستشهد مجتمع مرض السكري العالمي بالبحث الذي أظهر أن خل التفاح يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز في الدم بعد الوجبة.

وأشار معدو البحث إلى "أهمية الحفاظ على تركيزات مقبولة للجلوكوز في الدم" لمرضى السكر.

وأضافوا "هناك اهتمام كبير بتحديد الأطعمة وأنماط النظام الغذائي التي من شأنها مساعدة مرضى السكري على إدارة حالتهم".