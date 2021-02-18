صحة

عفن الجدران أخطر مما تتصورون... يسبب هذه الأمراض

Lebanon 24
18-02-2021 | 12:00
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قد يسبب التعفن الذي قد يظهر في أماكن مختلفة من المنزل مثل مكان الاستحمام وغيره المعاناة من مرض يطلق عليه اسم مرض التعفن.

 

ويمكن التعرف على هذا المرض من خلال بعض الأعراض ومنها: التعب والضعف العام في الجسم، اضطرابات الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، ألم الرأس المستمر، التشنجات العضلية وألم المفاصل، احمرار العينين والحساسية على الضوء، الرجفة والدوار، المذاق المعدني في الفم، العطش الشديد، المشاكل المعوية وتقلبات الشهية.

 

ومن هذه الأعراض أيضاً الإسهال والغثيان وألم البطن فضلاً عن الوخز في أنحاء الجسم. ويعود هذا بحسب الخبراء إلى أن العفونة تطلق المواد السامة التي يمكن أن تشكل خطراً على الجسم. ومن الممكن أن تلحق الضرر بالمناعة وأن تسبب السرطان في بعض الأحيان. ويفيد هؤلاء بأنها تدخل إلى الجسم عن طريق التنفس والطعام وحتى اللمس.

 

لذا من الضروري الحرص على تجفيف الأماكن الرطبة في المنزل من أجل الحد من تراكم العفونة التي لا يمر حضورها مرور الكرام.

المصدر: لها
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