حماية غير متوقعة من السرطان تؤمنها 4 أطعمة

تعددت الدراسات التي تعطي لبعض أنواع الطب البديل والأطعمة المغذية أفضلية للوقاية من ظهور أو نمو خلايا سرطانية في الجسم. آخرها عرض نتائجها موقع "هيلث لاين" الطبي، حيث أن تناول أطعمة محددة تحميك من السرطان، بحسب تعبيرهم.الحمضياتتناول 2-1 من الفاكهة الحمضية يوميا يقلل فرص الإصابة بالسرطان خاصة سرطان المعدة وأورام الجهاز التنفسي.البطاطا الحلوةتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من أنواع عديدة من السرطان مثل سرطان القولون، والمعدة، والمثانة.