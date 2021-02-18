صحة

حماية غير متوقعة من السرطان تؤمنها 4 أطعمة

Lebanon 24
18-02-2021 | 15:00
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تعددت الدراسات التي تعطي لبعض أنواع الطب البديل والأطعمة المغذية أفضلية للوقاية من ظهور أو نمو خلايا سرطانية في الجسم. آخرها عرض نتائجها موقع "هيلث لاين" الطبي، حيث أن تناول أطعمة محددة تحميك من السرطان، بحسب تعبيرهم.

الحمضيات

تناول 2-1 من الفاكهة الحمضية يوميا يقلل فرص الإصابة بالسرطان خاصة سرطان المعدة وأورام الجهاز التنفسي.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من أنواع عديدة من السرطان مثل سرطان القولون، والمعدة، والمثانة.
حساء العدس

يتميز العدس باحتوائه على الألياف والبروتين وحمض الفوليك وغيرها من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما يقي من الإصابة بالسرطان، وتحديدًا سرطان الجهاز الهضمي والقولون.

الحمص

يحتوي الحمص على الألياف التي تعزز بكتيريا الأمعاء الجيدة اللازمة لصحة الهضم، ويقي من الالتهابات بالجسم، لذلك فإن تناوله يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم الشرجي.
المصدر: سبوتنيك
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