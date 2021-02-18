خبراء يحذرون.. كورونا يفتك بالعيون

قال أطباء إن مصابين بفيروس كورونا يمكن أن تظهر عليهم عقد صغيرة في أعينهم تهدد بصرهم، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.ويقول باحثون في جامعة باريس إن مرضى تأثروا بشدة بفيروس كورونا ظهرت لديهم تشوهات غير عادية في أعينهم على شكل عقد صغيرة، ويرجحون أنها نتيجة التهاب يسببه الفيروس.وحلل الباحثون فحوصات بالرنين المغناطيسي لـ 129 مريض عانوا من أعراض كورونا الحادة، واكتشفوا أن 9 منهم يعانون من تشوه واحد أو أكثر في الجزء الخلفي من بؤبؤ العين.وعندما يدخل مريض بكورونا إلى المستشفىن فإنه يوضع في الغالب مستلقياً على جبهته لمساعدته على التنفس، في وضعية الانبطاح، للحصول على تدفق أقوى للأكسجين إلى الرئتين.وقال الخبراء إن ذلك قد يكون أحد أسباب تطور العقيدات في العين لأن الأوردة فيها لا تجف، وأن كل المصابين الذين شاركوا في الدراسة كانوا مستلقين بهذه الوضعية في العناية المركزة.ووجدت دراسة حديثة أيضاً أن وجود التهاب وحكة في العين لدى العديد من المرضى بكورونا، ويخشى العلماء من التغاضي عن مشاكل العين في الوقت الذي يسارع فيه الأطباء إلى معالجة الأعراض الأخرى.