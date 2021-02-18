تحذير أوروبي خطير: إياكم والتزود باللقاح من السوق السوداء

وقد حصلت أوروبا على 30 مليون لقاح، والولايات المتحدة 53 مليونا، بينما الصين حصلت على41 مليون لقاح.إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة لتوسيع تصنيع اللقاح في أوروبا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومساعدة الدول النامية.وبينما أكدت فون دير لايين أن دول الاتحاد لا تتفاوض مباشرة مع شركات تصنيع اللقاح في أوروبا، شددت على أن اللقاحات تثبت قدرا من الفعالية ضد سلالات كوفيد في أوروبا. وأعلنت خطة التحضير للتزود بالجيل الثاني من اللقاح لمواجهة سلالات كوفيد.وفي هذا الإطار، أفادت المفوضية الأوروبية عن إطلاق الشبكة الأوروبية للفحوص السريرية من أجل تبادل المعلومات بسرعة حول نتائج الفحوصات.ودعت فون دير لايين "الولايات المتحدة للانضمام لتحالف كوفاكس، والاتحاد أول مساهم في تمويله".وعن شركات اللقاحات، قال المفوضّ الأوروبيّ المكلّف بالسّوق الدّاخليّة تيري بروتون، الذي زار أمس مصنع أسترازينيكا، إن أسترازينيكا قد رفعت قدرة إنتاج اللقاح بنسبة 50% في مصنعها في بلجيكا.بينما بالمقابل، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "سبوتنيك" طلبت الرأي العلمي من وكالة الأدوية الأوروبية ولم تطلب الترخيص بتسويقه، قائلة: "الشركات المصنعة للقاحين الروسي والصيني لم تطلب موافقة تسويقه من الجهات المختصة في الاتحاد".