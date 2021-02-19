11
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل حجم ولون البيض يؤثران في نوعيته؟
Lebanon 24
19-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضحت الدكتورة تامارا برونتسيفا، أخصائية التغذية الروسية في المركز الفدرالي لبحوث التغذية والتكنولوجيا الحيوية، ما إذا كان حجم ولون صفار وقشرة بيض الدجاج يؤثران في نوعيته.
تشير الخبيرة، إلى أن البيض، مخزن للفيتامينات والعناصر المعدنية الدقيقة، حيث يحتوي على فيتامينات А، وЕ وВ9 ، وD، وعناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد والزنك والسيلينيوم وأيضا يحتوي على الكولين، الذي ينظم مستوى الكوليسترول في الدم.
وتضيف: "ومع ذلك، لا تتوافق العديد من الآراء الشائعة عن فوائد البيض مع الواقع. فمثلا، هناك اعتقاد سائد، يفيد بأن صفار البيض البرتقالي اللون أكثر فائدة. ولكن هذا وهم. لأن لون صفار البيض يعتمد على تركيب العلف".
وتقول: "مكونات علف الدجاج الأساسية، هي القمح والذرة وإضافات بيولوجية تساعد على امتصاص الكاروتين من الذرة والبرسيم. ونظرا لزيادة الكاروتينات في العلف أو المكملات المضافة، يصبح لون صفار البيض أكثر سطوعا. ولكن هذا لا يعني أنه أصبح أكثر فائدة".
وتضيف: "ونفس الشيء يشمل قشرة البيض، حيث ليس للون قشرة البيض أي تأثر في جودته. لأن التركيب الكيميائي للبيض يعتمد على العلف".
وتقول: "إذا أخذنا بيضا من فئة C0 أو C2، فلا يمكننا القول أي منهما أكثر فائدة، لأن التركيب الكيميائي لكليهما متماثل. أي أن كل شيء يعتمد مباشرة على العلف".
وتشير الخبيرة، إلى أن البيض يقسم إلى فئات على أساس الوزن، فمثلا وزن البيضة من الدرجة الأولى هو 75 غراما وأكثر، في حين وزن البيضة من الفئة الأخيرة 35-44 غراما.
وتنصح الخبيرة، بضرورة غسل بيض الدجاج قبل استخدامه مباشرة، لإزالة الأوساخ التي على القشرة، لأن غسله بالماء مسبقا يقلص من مدة صلاحيته.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
18/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة صاحب أفران شمسين
Lebanon 24
وفاة صاحب أفران شمسين
13:20 | 2021-02-18
18/02/2021 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
08:55 | 2021-02-18
18/02/2021 08:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رومنسية تيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف قبلها
Lebanon 24
رومنسية تيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف قبلها
09:00 | 2021-02-18
18/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تلتقي بنجمة بوليوود أيشواريا راي.. من الأجمل؟
Lebanon 24
نانسي عجرم تلتقي بنجمة بوليوود أيشواريا راي.. من الأجمل؟
09:00 | 2021-02-18
18/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:46 | 2021-02-19
طبيب لبناني بتصريح مفاجئ: لهذا السبب لن آخذ لقاح "فايزر"
23:00 | 2021-02-18
خبراء يحذرون.. كورونا يفتك بالعيون
21:00 | 2021-02-18
تحذير أوروبي خطير: إياكم والتزود باللقاح من السوق السوداء
18:00 | 2021-02-18
أطعمة تساعد في علاج أعراض الاكتئاب والقلق!
15:00 | 2021-02-18
حماية غير متوقعة من السرطان تؤمنها 4 أطعمة
12:00 | 2021-02-18
عفن الجدران أخطر مما تتصورون... يسبب هذه الأمراض
فيديو
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
19/02/2021 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
19/02/2021 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
19/02/2021 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact