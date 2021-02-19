صحة

لمن يعانون من الأرق.. وصفة صينية تساعدكم على النوم بسرعة

Lebanon 24
19-02-2021 | 12:00
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يعاني عدد كبير جداً من الأشخاص حول العالم لأسباب مختلفة من الأرق. لكن الصينيين يعتمدون طريقة سهلة من أجل معالجة هذه المشكلة. وهي تحضير شاي يحتوي على مكونات تسرع عملية النوم وتعزز قوة الجهاز المناعي.

 

ومن أجل إعداد هذه الوصفة يجب توفير هذه المكونات: القليل من اللافندر المجفف، قشور مندرين نظيفة، القليل من الفاليريانا المجففة، القليل من البابونج المجفف.

 

تطحن كل المكونات وتخلط جيداً. توضع في وعاء يحتوي على الماء المغلي ملعقة من الخليط. تترك لمدة بضع دقائق ويتم بعد هذا شرب الماء. ومن الأفضل فعل هذا مباشرة قبل النوم لأن هذا يساعد على الاسترخاء ويحد من الشعور بالقلق والتوتر اللذين يعتبران من أبرز الأسباب المانعة للنوم لدى عدد كبير من الأشخاص.

 

يشار إلى أن من النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم النوم لساعات كافية ليلاً: ضعف التركيز خلال النهار والتعب الشديد وسرعة الانفعال والتوتر. إذاً من الضروري الحرص على النوم لما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات يومياً.

المصدر: لها
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