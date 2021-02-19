صحة

بالاضافة الى الجزر، ماهي الأغذية المفيدة للعيون؟

Lebanon 24
19-02-2021 | 21:00
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يعتقد كثيرون أن ضعف البصر نتيجة حتمية للتقدم في العمر، إلا أن الأبحاث تؤكد دور التغذية في الحفاظ على صحة العيون وتقليل المشاكل ذات الصلة.


واستعرض موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي مجموعة من الأغذية التي تعزّز صحة العيون، بناء على دراسات وأبحاث صحية:

الأسماك

تتميز الأسماك بغناها بأحماض "أوميغا 3"، والتي تلعب دورا مهما في حماية العينين من الجفاف، وخصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة.

المكسرات

إلى جانب غناها بأوميغا 3، فإن المكسرات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "إي"، والذي يحمي العين من التلف المرتبط بالتقدم في العمر.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على معدلات عالية من فيتامين "سي" الذي توصي به دراسات عديدة للمحافظة على صحة العينين.

الخضراوات الورقية

يعد "اللوتين" و"الزياكسانثين" من المكملات الغذائية التي توجد في الخضراوات الورقية بكثرة، وهي ذات تأثير إيجابي على العينين.



الجزر

يعطي الفيتامين "أي" و"بيتا كاروتين" الجزر لونه البرتقالي، كما أن لهما دورا مهما في الرؤية، لاحتوائهما على بروتين "رودوبسين"، الذي يساعد الشبكية على امتصاص الضوء بفعالية ويحافظ على صحتها.

البيض

تقلل المركبات الموجودة في البيض مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين" من خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر، كما أنها تعد مصدرا جيدا للزنك وفيتاميني "إي" و"سي".

الماء

ينصح الأطباء بشرب كميات كبيرة من الماء لمنع جفاف العينين الذي قد يتسبب بأعراض خطيرة إذا تم تجاهله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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