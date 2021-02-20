صحة

ضعف الذاكرة قد يشير إلى هذه الأمراض

Lebanon 24
20-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-795569-637493818958993619.jpg
Doc-P-795569-637493818958993619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف البروفيسور أركادي فيرتكين، رئيس قسم العلاج وعلم الصيدلة السريرية والمساعدة الطبية السريعة، بجامعة موسكو لطب الأسنان، الأمراض التي يمكن أن تشير لها أعراض ضعف الذاكرة.

 

ويقول البروفيسور، "من المهم أن نفهم عند من تطورت لديه أعراض ضعف الذاكرة: عند طفل، أو شاب، أو مسن. فإذا ظهرت عن شخص مسن، فعليه استشارة الطبيب، بغض النظر إن كان قد أصيب بـ "كوفيد-19" أم لا. لأن هذه أعراض خطيرة جدا".

 

ويضيف موضحا، ضعف الذاكرة لدى كبار السن قد يكون بسبب الأمراض التالية:

 

- اضطراب الدورة الدموية في الدماغ؛

 

- مشكلات في الأوعية الدموية على خلفية ارتفاع مستوى ضغط الدم؛

 

- صدمة دماغية مخية؛

 

- مشكلات في القلب والأوعية الدموية تسبب اضطراب تغذية الدماغ؛

 

- أمراض مزمنة، من السكري إلى الزهايمر.

 

ويدعو البروفيسور، إلى ضرورة الانتباه، إلى أعراض مثل، تقلبات درجة حرارة الجسم، والتعب من دون سبب، التي كما النسيان، ترتبط بالإصابة بمرض "كوفيد-19". ولكن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن الإصابة بأمراض أخرى، لذلك عند ظهورها يجب استشارة الطبيب.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:10 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-02-20
07:00 | 2021-02-20
06:00 | 2021-02-20
23:00 | 2021-02-19
21:00 | 2021-02-19
19:00 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website