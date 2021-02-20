صحة

طبيب يفنّد وهما شائعا عن القهوة.. هذا ما أوضحه

Lebanon 24
20-02-2021 | 15:00
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فند الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، ما يشاع عن خطورة القهوة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب.

 

ويقول في حديث تلفزيوني، "لقد أكدت مرارا، أن القهوة غير ضارة لمن يعاني من مشكلات في القلب. وهناك دراسات علمية عديدة، تؤكد أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة باعتدال، نادرا ما يصابون بالرجفان الأذيني. لذلك اشربوا القهوة إذا كانت تعجبكم".

 

ويضيف، تناول القهوة باعتدال يعني تناول 2-3 فناجين في اليوم، ولكن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد يمكنهم شرب أربعة أكواب، لأن للقهوة تأثير إيجابي وعلاجي للكبد.

 

ويشير مياسنيكوف، إلى أن للقهوة تأثيرا إيجابيا في أمراض مثل النقرس وباركنسون وهشاشة العظام، إضافة إلى خصائصها المضادة للسرطان.

المصدر: روسيا اليوم
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