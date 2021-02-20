صحة

الصدمة التحسسية قد تودي بحياتك... تجنبها

Lebanon 24
20-02-2021 | 21:00
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وفقا للطبيب الاختصاصي في أمراض الحساسية، ماركوس فورنليه، فإن الصدمة التحسسية عبارة عن رد فعل شديد للحساسية مهدد للحياة، ويحدث لدى البعض عند تناولهم مواد تسبب لهم الحساسية، فيستجيب الجسم لهذه المواد بتفعيل جهاز المناعة، وذلك بتحرير مواد مختلفة مثل الهيستامين، مما يؤدي إلى حدوث توسع في الأوعية الدموية، وهبوط في ضغط الدم، وتورم في أعضاء مختلفة في الجسم مثل الرئتين والجلد.

وتتمثل أعراض الصدمة التحسسية بما يأتي:
ضيق في التنفس.
صعوبة في البلع.
ثقل في اللسان يعيق القدرة على النطق.
هبوط في ضغط الدم.
غثيان.
فقدان للوعي.
وتختلف مسببات الإصابة بالصدمة التحسسية من شخص إلى آخر، إلا أن الصدمة التحسسية تصيب غالبا الأشخاص الذين يعانون الحساسية من بعض الأطعمة مثل المكسرات أو بذور اليقطين، أو من الأدوية، أو حتى من مواد تدخل إلى الجسم عبر لدغة نحل مثلا.

وينصح الأطباء أولئك الذين يعانون الحساسية بضرورة اقتناء صندوق الإسعافات الأولية ومضاد للحساسية وحقنة الأدرنالين، وهي إبرة يمكن للمصاب أن يحقن نفسه ذاتيا بها، وتساعد على إنقاذ المريض عن طريق نقل الدم إلى الأعضاء المهمة في الجسم كالقلب والدماغ والكلى.

وتلخص اختصاصية أمراض الحساسية فرانسيسكا روف طريقة استخدام حقنة الأدرنالين بـ3 خطوات:
نزع الغطاء الواقي (صمام الأمان).
ضغط الإبرة بقبضة محكمة على الفخذ.
الاستمرار بالضغط مدة 10 ثوان، ومن ثم الذهاب إلى المستشفى مباشرة لإجراء الفحوص اللازمة.
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