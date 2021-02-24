السكر ضروري... ولكن

وفقا لخبير التغذية فارغاس فإن السكر (الأبيض والأسمر والمصنع بكافة أشكاله) أكبر عدو للمناعة دون أدنى شك.

ومن الصعب معرفة جميع المنتجات التي تحتوي على السكر. فلا يقتصر على مكعبات السكر التي نضعها في القهوة فقط، وإنما هو موجود أيضًا في المشروبات الغازية والمعجنات والصلصات والوجبات الخفيفة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية، للكاتبة ماريا ألكراث.ونقل التقرير عن فارغاس قوله إن الفرق بين السكر المضاف والطبيعي الموجود في الفاكهة يكمن في أن الفاكهة غنية بالألياف التي تسهل عملية امتصاص الجسم للسكريات. ولا شك أن أدمغتنا تحتاج السكريات لأداء وظائفها، ولكن ليس المقصود من ذلك السكر المكرر، وإنما السكريات الطبيعية الموجود بالفاكهة والبقوليات والحبوب.