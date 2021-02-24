صحة

احذروا الاطعمة المقلية

Lebanon 24
24-02-2021 | 23:00
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تناول الطعام المقلي بشكل دائم يرفع من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة حديثها تم إجراؤها في الصين نشرت في مجلة القلب (Heart).

كما أنه يزيد خطر السمنة، التي تعد من عوامل الإصابة بمرض السكري، وتؤثر سلبيا في النهاية على المناعة.

وقد قام فريق من الباحثين بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون مشارك في 17 بحثا أجري السنوات الأخيرة، كما نقل موقع دويتشه فيلله.

ووجد الباحثون أن ما يصل لحوالي 37 ألف شخص من المشاركين بالدراسات يعانون من مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وأن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتوصلوا إلى أنه حتى مع تناول كميات صغيرة من الطعام المقلي يمكن أن يشكل خطورة على صحة القلب، إذ إن تناول 114 غراما فقط منها يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بمعدل 28%. وترتفع معدلات الإصابة بضيق الشريان التاجي بمعدل 22%، ويصل خطر الإصابة بفشل القلب بمعدل 37%.
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