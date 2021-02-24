نائب الرئيس الإقليمي لـ"فايزر" في الشرق الأوسط وأفريقيا: إمكانية نقل العدوى بعد أخذ اللقاح لا تزال تحت الدراسة

أعلن المدير الطبي ونائب الرئيس الإقليمي لشركة "فايزر" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الدكتور ياسر الدرشابي أن فاعلية لقاح فايزر 95%، لافتاً إلى أن "إمكانية نقل العدوى بعد أخذ اللقاح لا تزال تحت الدراسة".

وأشار خلال مقابلة للـLBCI، إلى أنه "خلال الأسابيع السابقة وسعنا خطوط الانتاج ما يمثل فرصة جيدة لتلبية احتياجات العالم"، قائلًا إن شركة فايزر تهدف إلى توزيع أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح.

وأكد أنه للحصول على حماية 95% يجب تلقي جرعتين من اللقاح، لافتًا إلى أن خلط اللقاحات أمرٌ خطير ولا ينصح به أبدًا.