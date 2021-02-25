صحة

لقاح فايزر فعال بنسبة 94%.. دراسة تؤكد

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:00
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أثبت لقاح فايزر أنّه فعّال بنسبة 94% ضدّ الإصابات بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض، وفقاً لدراسة واسعة النطاق جرت في إسرائيل على 1,2 مليون شخص ونشرت نتائجها أمس الأربعاء مجلة علمية مرموقة، مما يؤكّد بيانات التجارب السريرية والدور الحاسم لحملات التطعيم في مكافحة الجائحة.

 

وقال بن ريس، أحد معدّي الدراسة التي نشرتها "مجلة نيو إنغلاند الطبية" المرموقة، في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "هذا هو أول دليل (...) على فعالية لقاح في ظروف العالم الحقيقي".

 

وكانت قد قالت منظمة مكابي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل إن أقل من 0.01 في المئة من الذين تلقوا لقاح شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 أصيبوا بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية.

 

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المنظمة المعنية بالحفاظ على الصحة العامة أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين.

المصدر: سكاي نيوز
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