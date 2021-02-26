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صحة
علاج مثير للجدل "ساعد" في تحسين الحبال الشوكية المصابة لدى 13 مريضًا!
Lebanon 24
26-02-2021
|
06:00
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يصاب مئات الآلاف من الأشخاص بإصابات الحبل الشوكي كل عام، ويعاني العديد من المرضى من فقدان كبير ودائم في كثير من الأحيان للحركة والإحساس الجسدي الناتج عن تلف الأعصاب.
وبخلاف برامج إعادة التأهيل البدني المكثفة - التي يمكن أن تحسن النتائج في بعض الحالات - فإن خيارات العلاج غير موجودة تقريبا. ولكن النتائج الجديدة من المرحلة الثانية من التجارب السريرية تقدم أملًا جديدًا للعلاجات في الأفق.
وفي تعاون تجريبي من قبل علماء في اليابان والولايات المتحدة، شهد 13 مريضا يعانون من إصابات في النخاع الشوكي (SCI)، مجموعة من التحسينات الوظيفية في حالتهم بعد علاجهم بالتسريب الوريدي للخلايا الجذعية الخاصة بهم، المستمدة من نخاع العظام.
وتُعرف الخلايا الجذعية المعنية بالخلايا الجذعية اللحمية المتوسطة (MSCs)، وهي خلايا جذعية بالغة متعددة القدرات يمكنها التمايز إلى مجموعة متنوعة من أنواع الخلايا، وإصلاح العظام أو الغضاريف أو العضلات أو الأنسجة الدهنية.
وعلى الرغم من الوعود المحتملة لهذه الخلايا، فقد أثار استخدامها كعلاج فعلي جدلا كبيرا، خاصة بعد موافقة اليابان على التسويق التجاري السريع في أواخر عام 2018 قبل الحصول على بيانات شاملة حول سلامة وفعالية العلاج التجريبي.
وبعد أكثر من عامين، أصبح لدى الباحثين الذين يقفون وراء العلاج، المسمى Stemirac، المزيد من هذه البيانات لمشاركتها، وعلى الرغم من أنها لن تكون كافية لإرضاء النقاد، إلا أن النتائج تقدم معلومات جديدة قيّمة حول ما يمكن أن تفعله الخلايا الجذعية السرطانية للمرضى بإصابات النخاع الشوكي.
وفي الدراسة، أشار الباحثون إلى أنه في حين أن التجارب الأخرى نظرت أيضا في استخدام الخلايا الجذعية السرطانية لعلاج اصابات النخاع الشوكي عبر طرق الحقن، فإن تقنيتهم الخاصة، باستخدام التسريب في الوريد، يمكن أن يكون لها فوائد خاصة.
ويوضح المعدون في ورقتهم البحثية: "الأهم من ذلك، أن الخلايا الجذعية الوسيطة التي يتم تسريبها عن طريق الوريد قد لا تؤثر فقط على موقع الإصابة، ولكن أيضا على أجزاء أخرى من الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية".
ومن بين الأفراد الذين عولجوا بـ Stemirac، وجميعهم كانوا مصابين بإصابات النخاع الشوكي غير المخترقة، أظهر الجميع باستثناء واحد تحسنا في الوظائف الحسية أو الحركية الرئيسية بعد ستة أشهر من الحقن.
وأظهر أكثر من نصف المجموعة تحسينات كبيرة في أشياء مثل القدرة على المشي أو استخدام أيديهم، وفي كثير من الحالات، يمكن رؤية التحسينات المتدرجة على مقياس معياري للضعف في أقرب وقت بعد يوم واحد من العلاج، على الرغم من أن الحالات الأخرى تستغرق أسابيع.
وبشكل كبير، لم يُبلغ عن أي آثار ضارة.
وبينما يقر الباحثون بأن تجربتهم صغيرة وذات قيود مختلفة - بما في ذلك احتمال أن تكون عمليات الاسترداد التي شوهدت تلقائية إلى حد ما - فقد أكدوا أن البيانات الأولية تظهر أننا نبحث هنا عن شيء آمن وممكن وجدير بالمتابعة - إجراء دراسات مع عدد أكبر من المرضى.
وكتب الفريق: "على الرغم من أن دراسة الحالة الأولية هذه كانت غير خاضعة للرقابة، يبدو أن مرضى اصابات النخاع الشوكي يظهرون ميلا للتحسن السريع نسبيا للوظيفة العصبية التي غالبا ما كانت واضحة في غضون أيام قليلة بعد تسريب الخلايا الجذعية السرطانية".
وفي ما يتعلق بكيفية تسريب MSC للشفاء، فإن نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوانات جعلت الباحثين يعتقدون أن الخلايا الجذعية تفرز عوامل النمو العصبي التي تعيد الهياكل المهمة التي تقلل التورم، مع استعادة النشاط الكيميائي الحيوي.
وفي ما يتعلق بالتحسينات السريعة، يقترح الفريق أن مادة كيميائية تسمى عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، قد تكون متورطة، وهي التي تدعم صحة الخلايا العصبية عبر آليات عديدة.
المصدر: روسيا اليوم
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