معلومات هامة: إليكم المدة الصحيحة لحفظ الخضار والفواكه والطريقة الأفضل

لا يمكن حفظ كل المأكولات في الثلاجة للمدة نفسها مع الحفاظ على نوعيتها، فلكل منها مدة وطريقة حفظ خاصة بها.

التفاح: من 4 إلى 8 أسابيع في الثلاجة.

الموز: حتى أسبوع واحد على درجة الحرارة الطبيعية.

البروكولي: من 7 إلى 14 يوماً في الثلاجة.

الجزر: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.

الخيار: لمدة أسبوع واحد في الثلاجة.

الثوم: حتى 6 أشهر على درجة الحرارة العادية.

الليمون: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.

البصل: حتى 4 أشهر على درجة الحرارة العادية.

البرتقال: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.

البطاطا: حتى 5 أسابيع في سلة خاصة.

الكوسى: حتى 5 أيام في مكان بارد نسبياً.