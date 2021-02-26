صحة

معلومات هامة: إليكم المدة الصحيحة لحفظ الخضار والفواكه والطريقة الأفضل

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:00
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لا يمكن حفظ كل المأكولات في الثلاجة للمدة نفسها مع الحفاظ على نوعيتها، فلكل منها مدة وطريقة حفظ خاصة بها.

 

التفاح: من 4 إلى 8 أسابيع في الثلاجة.

 

الموز: حتى أسبوع واحد على درجة الحرارة الطبيعية.

 

البروكولي: من 7 إلى 14 يوماً في الثلاجة.

 

الجزر: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.

 

الخيار: لمدة أسبوع واحد في الثلاجة.

 

الثوم: حتى 6 أشهر على درجة الحرارة العادية.

 

الليمون: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.

 

البصل: حتى 4 أشهر على درجة الحرارة العادية.

 

البرتقال: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.

 

البطاطا: حتى 5 أسابيع في سلة خاصة.

 

الكوسى: حتى 5 أيام في مكان بارد نسبياً.

المصدر: لها
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