معلومات هامة: إليكم المدة الصحيحة لحفظ الخضار والفواكه والطريقة الأفضل

لا يمكن حفظ كل المأكولات في الثلاجة للمدة نفسها مع الحفاظ على نوعيتها، فلكل منها مدة وطريقة حفظ خاصة بها.
التفاح: من 4 إلى 8 أسابيع في الثلاجة.
الموز: حتى أسبوع واحد على درجة الحرارة الطبيعية.
البروكولي: من 7 إلى 14 يوماً في الثلاجة.
الجزر: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.
الخيار: لمدة أسبوع واحد في الثلاجة.
الثوم: حتى 6 أشهر على درجة الحرارة العادية.
الليمون: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.
البصل: حتى 4 أشهر على درجة الحرارة العادية.
البرتقال: حتى 4 أسابيع في الثلاجة.
البطاطا: حتى 5 أسابيع في سلة خاصة.
الكوسى: حتى 5 أيام في مكان بارد نسبياً.