صحة

تغيير مهم في طريقة حفظ لقاح "فايزر".. ما جديد درجة حرارة التخزين؟

Lebanon 24
26-02-2021 | 12:00
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا المستجد، يمكن تخزينها في درجة حرارة توفرها مبردات الصيدليات العادية، لمدة تصل إلى أسبوعين.

وتخفف هذه الخطوة من المتطلبات السابقة لحفظ اللقاح في درجات حرارة منخفضة للغاية، تراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر.
وقال مدير مركز التقييم البيولوجي والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء بيتر ماركس، إن "درجة الحرارة البديلة للنقل والتخزين سوف تساعد في تخفيف أعباء شراء معدات تخزين فائقة التبريد لمواقع التلقيح، وأيضا تسهيل إيصال اللقاح إلى المزيد من المواقع".

وقالت إدارة الغذاء والدواء انها ستقوم بتحديث كتيب التعليمات الخاص بالعاملين في تقديم خدمة الرعاية الصحية بما يتوافق مع ذلك.
وتصل درجة التبريد في مبردات الصيدليات إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.
وتأتي هذه الموافقة بعد طلب تقدمت به شركة "فايزر" بالاستناد إلى أبحاثها يتعلق باستقرار اللقاح تحت درجة حرارة أعلى.
ويعتمد لقاح "فايزر" على تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (mRNA) الجديدة، لإيصال التعليمات الجينية إلى خلايا الإنسان لتكوين جزء من فيروس كورونا.
ويتم تغليف جزيئات "mRNA" بمادة دهنية لحمايتها، مما يجعلها عرضة لأن تتحلل بسرعة أكبر من اللقاحات العادية إن لم يتم حفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية.
لكن بمجرد إخراجها من درجة التجميد العالية، يمكن تخزينها في درجة حرارة الثلاجة العادية التي تبلغ من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة تصل إلى 5 أيام، إنما لا يمكن إبقاؤها في درجة حرارة الغرفة العادية أكثر من ساعتين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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