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صحة
خبر سار.. هل فعلاً جرعة واحدة من لقاح فايزر كافية؟
Lebanon 24
26-02-2021
|
17:05
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كشفت نتائج دراسة بريطانية، الجمعة، أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، الذي تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى.
وحلل باحثون نتائج آلاف من اختبارات كوفيد-19، التي تجرى أسبوعيا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كامبردج بشرق إنجلترا.
جرعة ثالثة
وفي وقت سابق، أكد علماء في شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتك أنهم يعملون على فحص خيار إعطاء الناس جرعة ثالثة من لقاحهما.
وذكرت شركة فايزر، الخميس، أن الأمر يأتي في إطار استراتيجيتها الجديدة لحماية البشر من السلالات الجديدة من فيروس كورونا.
وتقول السلطات الصحية إن الجيل الأول من لقاحات فيروس كورونا، لا تزال فعّالة إزاء النسخ الجديدة من الوباء، بما في ذلك السلالة البريطانية والجنوب إفريقية.
لكن الشركات المصنعة بدأت في الاستعداد لمواجهة طفرات جينية في الوباء أكثر مقاومة للقاحات.
المصدر: رويترز-سكاي نيوز
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