صحة

علامات مؤكدة على إصابة الكبد بالتلف

Lebanon 24
27-02-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-797745-637499727367033532.jpg
Doc-P-797745-637499727367033532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر أمراض الكبد من أكثر الأمراض شيوعاً في عصرنا الحالي، والتي يبلغ عددها أكثر من 100 نوع مختلف، ومن المهم التعرف على عوامل الخطر التي تؤدي إلى تلف الكبد المبكر وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب.
فيما يلي علامات مؤكدة للإصابة بتلف الكبد، وفق ما أورد الطبيب ستيفن إيه هاريسون في حديث له مع موقع “إم إس إن” الإلكتروني:
داء السكري
داء السكر هو حالة صحية مرتبطة بشكل شائع بأمراض الكبد، وفقًا للدكتور هاريسون. يمكن أن تؤدي عدم قدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا إذا لاحظت ارتفاعاً مستمراً في نسبة السكر في الدم فقد يكون هذا دليلاً على وجود إصابة كبدية لديك.
السُمنة
السمنة أو زيادة الوزن هي سمة أخرى شائعة للفرد الذي يعاني من تلف الكبد. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعاني أكثر من 42٪ من الأمريكيين من السمنة المفرطة، مما يعني أن مؤشر كتلة الجسم لديهم يزيد عن 30.
ارتفاع ضغط الدم
يشير ارتفاع ضغط الدم إلى أن قوة ضغط الدم على المدى الطويل ضد جدران الشرايين مرتفعة بشكل كافٍ لدرجة أنها قد تسبب في النهاية مشاكل صحية، مثل أمراض القلب، وفقًا لمايو كلينك. وبحسب الدكتور هاريسون، فإن ارتفاع ضغط الدم يعتبر واحداً من ثلاث حالات رئيسية مرتبطة بأمراض الكبد.
مرض الشواك الأسود
غالبًا ما يتجلى مرض الكبد سريريًا في مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية. أحدها هو الشواك الأسود، الذي يصفه الدكتور هاريسون بأنه "احمرار الجلد حول الرقبة".
توسع الشعيرات العنكبوتي
من الأعراض الجلدية الأخرى التي تدل على تلف الكبد، حسب دكتور هاريسون، توسع الشعيرات العنكبوتي الذي يظهر على شكل خطوط حمراء جديدة على الوجه والرقبة.
اليرقان
يؤكد الدكتور هاريسون أنه مع تقدم مرض الكبد، قد يصاب المريض بإصفرار الجلد الذي يعرف باسم اليرقان.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-02-26
18:00 | 2021-02-26
17:05 | 2021-02-26
15:00 | 2021-02-26
14:34 | 2021-02-26
12:00 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website