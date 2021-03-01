لا تضعوا البطاطا في الثلاجة.. لهذا السبب الخطير

يحذر الخبراء من أنه من الخطأ أن يتم حفظ البطاطا في الثلاجة لسبب وجيه جداً، ويذكرون في هذا السياق أن هذا النوع من الخضار يحتوي على مكون يمكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى تغير طعمها.

وأشاروا إلى أن هذه المادة هي الأكريلاميد وهي مادة كيميائية تظهر عادة في المأكولات الغنية بالنشاء أثناء طهوها على درجة حرارة تزيد على 120 مئوية، ولفتوا إلى أن فرصة حدوث ذلك تزداد مع وضع الحبات في الثلاجة.

ويشكل هذا المكون مادة بحث في المركز الدولي للأبحاث المتعلقة بالسرطان في فرنسا. وقد صنفه الخبراء بأنه من المواد التي يمكن أن تسبب السرطان. وهو ما توصلت إليه دراسة حديثة مولها الاتحاد الأوروبي.

ولهذا دعا الباحثون إلى ضرورة الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة وخصوصاً البطاطا المقلية ورقاقات البطاطا.

ورأوا أنه من المهم حفظ البطاطا بشكل جيد منعاً لظهور هذه المادة ورأوا أن أفضل طريقة لذلك هي وضع الحبات في مكان بعيد عن الضوء وعلى درجة حرارة 8 مئوية.