صحة

لا تضعوا البطاطا في الثلاجة.. لهذا السبب الخطير

Lebanon 24
01-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-798384-637501808116892357.jpg
Doc-P-798384-637501808116892357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يحذر الخبراء من أنه من الخطأ أن يتم حفظ البطاطا في الثلاجة لسبب وجيه جداً، ويذكرون في هذا السياق أن هذا النوع من الخضار يحتوي على مكون يمكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى تغير طعمها.

 

وأشاروا إلى أن هذه المادة هي الأكريلاميد وهي مادة كيميائية تظهر عادة في المأكولات الغنية بالنشاء أثناء طهوها على درجة حرارة تزيد على 120 مئوية، ولفتوا إلى أن فرصة حدوث ذلك تزداد مع وضع الحبات في الثلاجة.

 

ويشكل هذا المكون مادة بحث في المركز الدولي للأبحاث المتعلقة بالسرطان في فرنسا. وقد صنفه الخبراء بأنه من المواد التي يمكن أن تسبب السرطان. وهو ما توصلت إليه دراسة حديثة مولها الاتحاد الأوروبي.

 

ولهذا دعا الباحثون إلى ضرورة الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة وخصوصاً البطاطا المقلية ورقاقات البطاطا.

 

ورأوا أنه من المهم حفظ البطاطا بشكل جيد منعاً لظهور هذه المادة ورأوا أن أفضل طريقة لذلك هي وضع الحبات في مكان بعيد عن الضوء وعلى درجة حرارة 8 مئوية.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:32 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2021-03-01
23:00 | 2021-02-28
21:00 | 2021-02-28
18:00 | 2021-02-28
15:00 | 2021-02-28
12:00 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website