صحة

مجلة طبية: تساقط الشعر أحد الأعراض الهامة للإصابة بكورونا

Lebanon 24
02-03-2021 | 06:00
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يقتنع الأطباء أكثر فأكثر بأن أشكال تأثير سلالات "كوفيد – 19" على جسم الإنسان تتنوع من يوم إلى آخر.

وقد بلغ عدد الأعراض الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد – 19" نحو 50 عرضا. ويعتقد البعض أن عددها حوالي 100 عرض.
 
فيما لا يعتبر تساقط الشعر لدى من أصابهم الفيروس التاجي من الأعراض النادرة.

وأظهرت الدراسات التي أجراها العلماء أن الشعر لا يبدأ في التساقط على إثر الإصابة بالفيروس بل يتساقط بعد مرور نصف عام تقريبا إثر التعافي منه. ووصف الأطباء تلك الظاهرة بـ "كوفيد الطويل".

وسجل الأطباء الصينيون تلك الظاهرة أولا وبدأوا في متابعة حالة المرضى ممن تعافوا من الفيروس التاجي وخرجوا من مستشفى Jin Yin-tan Hospital في ووهان.

وقد شكلت نتائج تلك الدراسة أساسا لمقال نشرته مجلة The Lancet العلمية الطبية وهي المجلة التي أثبتت مؤخرا فاعلية لقاح "سبوتنيك –V" الروسي.

وقد أكد ما جاء في المقال 32 طبيبا من أكاديمية الطب الصينية التي قالت إنها سجلت ظاهرة تساقط الشعر لدى 359 مريضا من إجمالي 1655 شخصا تعافوا من "كوفيد – 19".

أما الباحثة الأميركية، ناتاليا لامبرت، فسجلت 423 مريضا تساقط لديهم الشعر من إجمالي 1567 شخصا، ما يشكل 27%.

ولا تشبه هذه الظاهرة، حسب العالمة الأميركية، ظاهرة الصلع التي كانت تسجل سابقا لدى المرضى الذين تعرضوا لمختلف أشكال الاضطرابات العصبية.
المصدر: روسيا اليوم
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