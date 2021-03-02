صحة

خبر سار لعشاق الشوكولا.. هذا ما يفعله بجسمك!

Lebanon 24
02-03-2021 | 09:00
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توصل علماء كلية بايلور الطبية الأميركية، إلى استنتاج يفيد بأنه يمكن أن يكون للشوكولا تأثير إيجابي في القلب والأوعية الدموية.

وتشير مجلة European Journal of Preventive Cardiology، إلى أن الخبراء حللوا بيانات تخص 300 ألف مريض واكتشفوا علاقة بين تناول الشوكولا والإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

وقد اتضح للباحثين، أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولا على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، انخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب التاجية بنسبة 8% مقارنة بالآخرين.

ويوضح الباحثون، هذه الخاصية للشوكولا، باحتوائها على حمض الشمع أو (حمض الستياريك) وهو حمض دهني مشبّع، ومركبات الفلافونويد والبوليفينول - وهي عناصر تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد".

ويؤكد العلماء، على ضرورة تناول الشوكولا باعتدال وبكميات صغيرة. لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة والنوع الثاني من مرض السكري.
المصدر: نوفوستي
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