تحذير من تبريد القهوة.. لهذه الأسباب

يحذر الخبراء من أن تبريد حبوب البن أو تخزينها في البراد سيفقدها جميع خصائصها، وفقًا لصحيفة "تلغراف".





وبحسب الصحيفة، فإن القهوة لها وظيفة طبيعية كمزيل للعرق، وإذا تم تخزينها مع أطعمة أخرى، فسوف تمتص روائحها. يحث الخبراء على عدم تخزين القهوة، سواء المطحونة أو الحبوب، في الثلاجة، لأن ذلك سيؤدي إلى إتلافها وفقدان نكهتها ورائحتها.وبحسب الصحيفة، فإن القهوة لها وظيفة طبيعية كمزيل للعرق، وإذا تم تخزينها مع أطعمة أخرى، فسوف تمتص روائحها.

لذلك ينصح الخبراء على وضع القهوة في وعاء محكم الإغلاق بمكان ما في المطبخ للحفاظ على المنتج لأطول فترة ممكنة، معللين ذلك بالقول بأن "حبوب البن منتج طبيعي يفسد إذا تم تخزينه بشكل غير صحيح".



ويوصى بتناول القهوة المطحونة حديثًا في غضون عدة ساعات. وينطبق الشيء نفسه على القهوة السريعة التحضير، والتي لا ينبغي أيضًا تبريدها.