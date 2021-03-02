صحة

عادة قضم الأظافر أخطر مما تتصورون.. وهذه نتائجها الصحية

Lebanon 24
02-03-2021 | 15:00
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الكثير من الأشخاص وخصوصاً في حالة الشعور بالتوتر يمارسون عادة قضم الأظافر، ويبدو أن هؤلاء لا يعرفون أن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطرة.

 

وفي هذا الصدد، تشير طبيبة الأسنان جيجي ميكنخي بحسب ما نقل عنها موقع Santé Plus Mag الفرنسي إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفسخ الأسنان وإلى إلحاق ضرر باللثة.

 

كذلك ذكر الاختصاصي جيرالد كييرزيك في حديث إلى قناة Europe 1 أن هذه العادة يمكن أن تلحق الضرر بمينا الاسنان أيضاً.

 

وفي الإطار نفسه، اشار الطبيب نفسه إلى أن قضم الأظافر قد يلحق الأذى أيضاً بصحة الجهاز الهضمي. واوضح هذا بالقول إن أسفل الأظافر يشكل مكاناً مناسباً لنمو البكتيريا الضارة. وتابع أن هذه البكتيريا يمكن أن تنتقل في هذه الحالة إلى الجهاز الهضمي وأن هذا قد يسبب حدوث الاضطرابات الهضمية المختلفة.

 

ولهذا ينصح الخبراء بضرورة التوقف عن اتباع هذه العادة وباستبدالها بأخرى مثل الاستعانة بالكرات المضادة للتوتر أو وضع الطلاء المر على الأظافر.

المصدر: لها
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