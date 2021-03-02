صحة

إحذروا.. التوتر بسبب المال قد يسبّب المرض وهذه العلامات

Lebanon 24
02-03-2021 | 18:00
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كشفت دراسة حديثة أن التوتر بسبب المسائل المالية يمكن أن يؤدي إلى المرض ويؤثر سلباً في الحالة النفسية. وذكر الباحثون هذه الحالة إلى جانب أعراض التوتر المعروفة:

 

الأرق: ويشير الخبراء إلى وجود صلة وثيقة بين القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي.

 

حَبّ الشباب: ومن الممكن أن ينتج من زيادة في إفراز الجسم للزهم الذي يؤدي إلى انسداد المسامات، وبالتالي ظهور البثور.

 

ألم الرأس: وقد ينتج من الشعور بالتوتر الدائم أيضاً. ولهذا لا بد من مراجعة الطبيب في حال كان هذا الوجع مزمناً.

 

التعب المزمن: أشارت دراسة أجراها اتحاد أطباء القلب الفرنسيين إلى أن التوتر الزائد يمكن أن يسبب هدراً كبيراً في الطاقة، ما يؤدي إلى إصابة الجسم بالضعف والوهن.

 

الالتهابات: والسبب أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وهذا ما يجعل الجسم عرضة لمختلف أنواع البكتيريا والفيروسات الضارّة.

 

الاضطرابات الهضمية: من المعروف أن الجهاز الهضمي يحتوي على 200 مليون خلية عصبية. ولهذا يعتبر الدماغ الثاني ومن الطبيعي أن يتأثر بحالات التوتر.

 

 

 

المصدر: لها
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