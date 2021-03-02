إحذروا.. التوتر بسبب المال قد يسبّب المرض وهذه العلامات

كشفت دراسة حديثة أن التوتر بسبب المسائل المالية يمكن أن يؤدي إلى المرض ويؤثر سلباً في الحالة النفسية. وذكر الباحثون هذه الحالة إلى جانب أعراض التوتر المعروفة:

الأرق: ويشير الخبراء إلى وجود صلة وثيقة بين القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي.

حَبّ الشباب: ومن الممكن أن ينتج من زيادة في إفراز الجسم للزهم الذي يؤدي إلى انسداد المسامات، وبالتالي ظهور البثور.

ألم الرأس: وقد ينتج من الشعور بالتوتر الدائم أيضاً. ولهذا لا بد من مراجعة الطبيب في حال كان هذا الوجع مزمناً.

التعب المزمن: أشارت دراسة أجراها اتحاد أطباء القلب الفرنسيين إلى أن التوتر الزائد يمكن أن يسبب هدراً كبيراً في الطاقة، ما يؤدي إلى إصابة الجسم بالضعف والوهن.

الالتهابات: والسبب أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وهذا ما يجعل الجسم عرضة لمختلف أنواع البكتيريا والفيروسات الضارّة.

الاضطرابات الهضمية: من المعروف أن الجهاز الهضمي يحتوي على 200 مليون خلية عصبية. ولهذا يعتبر الدماغ الثاني ومن الطبيعي أن يتأثر بحالات التوتر.