صحة

هل تتناول اللحوم والدواجن 3 مرات أسبوعيا؟.. إحذر هذه المخاطر

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:00
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كشفت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم والداوجن بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد البحث، الذي أنجزته جامعة أكسفورد البريطانية أن الأشخاص الذين يتناولون 70 غراما من اللحوم - المصنعة أو غير المصنعة - معرضون أكثر من أقرانهم لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 في المئة، و30 في المئة بمرض السكري و31 في المئة بالالتهاب الرئوي.
وقال البحث إن هذه المخاطر تنطبق أيضا على عشاق الدواجن، مشيرا إلى أن النتائج تم التوصل إليها بعد تحليل بيانات ما يقرب من نصف مليون بريطاني. واستمرت الدراسة 10 سنوات.
كما كشفت البيانات أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع هم أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحول والسمنة.

وتشير هذه النتائج إلى الارتباط المهم بين المشكلات الصحية واللحوم، على اعتبار أن هذه الأخيرة من المصادر الرئيسة للأحماض الدهنية المشبعة.
وقال المؤلف الرئيسي للبحث الدكتور كيرين بابير، من جامعة أكسفورد: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم العلاقة السببية بين اللحوم والأمراض المزمنة الخطيرة.. وإذا كان الأمر كذلك سنعرف إلى أي مدى يمكن الوقاية من هذه الأمراض عن طريق تقليل استهلاك اللحوم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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