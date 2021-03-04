السكري و"الدايت"... ما العلاقة بينهما؟

توصلت ‫تجارب سريرية إلى إظهار فاعلية دواء للسكري في إنقاص الوزن، فما هو؟ وهل هناك نوع من الدهون يساعد في خفض الوزن؟نبدأ مع الدكتور سكوت بوتش مدير طب السمنة في "معهد السمنة والتمثيل ‫الغذائي" التابع لمستشفى "كليفلاند كلينك" (Cleveland Clinic)، حيث صرح لوكالة الأنباء الألمانية -قبيل الاحتفال باليوم العالمي للسمنة ‫الموافق لـ 4 مارس/آذار من كل عام- أن تجربة سريرية حديثة أظهرت التأثير ‫المفيد في الوزن، الذي يمكن أن يُحدثه عقار "سيماغلوتايد" (Semaglutide) الخاص بعلاج ‫السكري، واصفا هذا التأثير بأنه "قادر على إحداث تغيير جذري في طريقة ‫مساعدة العديد من الأشخاص المصابين بالسمنة على إنقاص قدر كبير من ‫الوزن".وأضاف "ينبغي أن توضع خطط علاجية مصممة وفق طبيعة كل مريض ‫وأن تتضمن أساليب متنوعة، مثل التدخّلات في نمط الحياة واستخدام أدوية ‫السمنة، واللجوء إلى جراحات السمنة والتمثيل الغذائي".‫‫ويحاكي عقار "سيماغلوتايد" عمل هرمون "ببتيد-1" (peptide-1) شبيه هرمون "غلوكاغون" (glucagon) الذي ‫يزيد إفراز الأنسولين، وجرى تسويقه دواءً لمرض السكري من النوع الثاني. ‫وأظهرت التجربة السريري -التي أجريت على هذا الدواء وأُطلق عليها الاسم ‫"ستيب 1″ (STEP 1)- أن غالبية المرضى الذين يعانون السمنة يفقدون ما لا ‫يقل عن 10% من وزنهم، في حين نجح ثلثهم في فقدان ما نسبته 20 ‫%على الأقل من الوزن.نشير إلى أن هذا الدواء يجب أخذه فقط بناء على وصفة الطبيب وبعد عمل تقييم كامل للشخص، وما إذا كان يلائمه، وهل له مضاعفات، وهل له مخاطر على صحته.‫وتُعد السمنة أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم، إذ تقدر الأمم ‫المتحدة أن 800 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون هذا المرض، في ‫حين أن 40 مليون طفل غيرهم مصابون بزيادة الوزن.‫ويُصنَّف الأشخاص بأنهم يعانون السمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من ‫30، ويُحسب مؤشر كتلة الجسم بأخذ وزن الشخص ‫بالكيلوغرام وقسمته على مربع ارتفاعه بالمتر.‫‫ويُعدّ المرضى الذين يعانون السمنة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأكثر ‫من 220 مرضا، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ‫والسكري.اعلانويمكن ‫علاج الحالات الأقل خطورة من السمنة عن طريق ممارسة الرياضة، أو اتباع ‫نظام غذائي صحي، أو تناول بعض الأدوية التي تستهدف المسارات المرتبطة ‫بتنظيم الوزن.أما الأشخاص الذين يعانون حالات أشد خطورة فقد يحتاجون ‫إلى إجراء جراحات السمنة مثل المجازة المِعَدية أو ‫تكميم المعدة، وهو ما قد يساعدهم على فقدان ما يتراوح بين 20% و40% من ‫وزن الجسم.‫وفي ضوء تعدّد أسباب السمنة، تشير الأبحاث إلى مجموعة من العوامل ‫الوراثية والبيئية والنفسية، وفي بعض الحالات قد تكون ناجمة عن صدمة أو ‫جراحة دماغية. وقد تشمل العوامل البيئية قلة النشاط البدني وقلة النوم ‫وزيادة التوتر وتناول الأطعمة غير الصحية. كذلك يمكن أن تسبب بعض ‫الأدوية زيادة الوزن، وفي حالات نادرة قد يكون لدى المرضى طفرات جينية ‫في هرمون اللبتين مثلا، الذي ينظم شهية الجسم.‫وقال الدكتور بوتش إن السمنة منتشرة في جميع المجتمعات، ويمكن أن تصيب‫ أية فئة عمرية، وتنتشر في أي مكان في العالم، داعيا إلى الانتباه إليها، ‫لا سيما لدى الأطفال، وأضاف أنه "من المرجّح أن تستمر السمنة لدى من ‫يُصاب بها في سن مبكرة حتى عندما يصبح شخصا راشدا".