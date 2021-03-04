صحة

البقع البنية على الاسنان... كيف نزيلها؟

Lebanon 24
04-03-2021 | 23:00
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يقول الأطباء إن البقع البنية على الأسنان "أمر طبيعي"، على اعتبار أنها تؤثر على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم.

وقال موقع "إكسبريس" البريطاني إن البقع البنية تظهر على الجزء الخارجي من السن، وبالتحديد على المينا (الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان).

وأضاف: "قد تساعد بعض الطرق المنزلية في حل المشكلة، إلا أنك قد تضطر أيضا إلى زيارة طبيب الأسنان".

وأوضح المصدر أن علاجات التبييض المنزلية تعمل على مقاومة هذه البقع البنية، مثل معاجين الأسنان التبييضية وأدوات التبييض وشرائط التبييض.


وذكرت خبيرة الصحة في لندن، آنا ميدلتون، أنه لا يجب الإفراط في استخدام هذه الوسائل "على اعتبار أنها يمكن أن تدمر مينا الأسنان".

ونصحت ميدلتون بزيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل في السنة للحفاظ على ابتسامتك قدر الإمكان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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