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صحة
7 عادات سيئة يجب الإقلاع عنها للحفاظ على الأسنان
Lebanon 24
05-03-2021
|
09:00
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ممارسة نظافة الفم الجيدة تعني أكثر من مجرد منع تسوس الأسنان، حيث يتعلق الأمر أيضا بحماية المينا والعناية باللثة وتقليل تراكم البكتيريا.
وهنا سبع عادات سيئة يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان وكيفية إصلاحها.
1. مضغ الثلج
2. غسل الأسنان بالفرشاة بشدة
3. طحن الأسنان أثناء النوم
4. قضم الأظافر
5. الشرب دون شفاطة
6. استخدام الأسنان كأدوات
7. التدخين
المصدر:
روسيا اليوم
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