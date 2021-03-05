7 عادات سيئة يجب الإقلاع عنها للحفاظ على الأسنان

ممارسة نظافة الفم الجيدة تعني أكثر من مجرد منع تسوس الأسنان، حيث يتعلق الأمر أيضا بحماية المينا والعناية باللثة وتقليل تراكم البكتيريا.وهنا سبع عادات سيئة يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان وكيفية إصلاحها.1. مضغ الثلج2. غسل الأسنان بالفرشاة بشدة3. طحن الأسنان أثناء النوم4. قضم الأظافر5. الشرب دون شفاطة6. استخدام الأسنان كأدوات7. التدخين