صحة

التوتر يظهر في هذه الأماكن من أجسامكم

Lebanon 24
06-03-2021 | 18:00
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من الممكن أن يختبئ التوتر في مناطق مختلفة من الجسم وأن يظهر على شكل أوجاع أو مشاكل صحية بحسب ما يقوله الخبراء.

 

الرأس

تشير الطبيبة كريستينا بيترسون، الاختصاصية في Oregon Headache Clinic  إلى أن ألم الرأس يمكن أن ينتج من القلق الدائم. وترى أن من الضروري تخصيص بعض الوقت من أجل الاسترخاء والخلود إلى الراحة.

 

الكتفان

من الممكن الشعور بالألم والتشنّج على مستوى الكتفين في حال المعاناة من التوتر أيضاً.

 

الرقبة

في حال تكرر الشعور بألم في الرقبة، فقد يعني هذا عدم الإحساس بالارتياح على المستوى النفسي أيضاً.

 

ومن الممكن أن يختبئ التوتر أيضاً في أسفل الظهر، وخصوصاً في حال المعاناة من عدم الرضى في الحياة، أو في أعلاه. كما من الممكن أن يرسل إشارات من طريق اليدين أو المرفقين بحسب ما يشير إليه الطبيب ألان فوغيل من St. Peter’s Hospital القبرصي. ولهذا يوصي بضرورة فهم سبب التوتر والحرص على التخلص منه وعلى علاجه بأقل تكلفة صحية ممكنة.

المصدر: لها
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