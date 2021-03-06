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صحة
دراسة تكشف فائدة عظيمة للسمسم: قد يحمي من مرض عصبي خطير
Lebanon 24
06-03-2021
|
21:00
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كشف باحثون يابانيون أن تناول بذور السمسم يمكن أن يخفّض من خطر الإصابة بمرض باركنسون، وذلك عن طريق منع تلف الخلايا العصبية التي تنتج "الدوبامين" ذات التأثيرات العديدة على الدماغ.
وأجرى باحثون من جامعة "أوساكا" اليابانية، اختبارا لمادة "السيسامينول" الموجودة في السمسم، على مجموعة من الفئران لمدة 36 يوميا، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها على مستويات "الدوبامين"، وخلايا الدماغ العصبية.
وتوصل الباحثون إلى أن "السيسامينول" يحمي من تلف الخلايا العصبية في الدماغ، ويمكن أن يستخدم في علاج "باركنسون"، وهو اضطراب عصبي يضعف الحركة، ويسبب تصلبا، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان التوازن، وارتعاش في اليدين وتداخل في الكلام.
ووجد الباحثون أن الفئران المصابة بباركنسون، والتي تناولت "السيسامينول" بانتظام، شهدت تحسنا في مستويات "الدوبامين"، والتوازن، والوظيفة الحركية.
وأكد العلماء في دراستهم التي نشرتها مجلة "Heliyon" العلمية، أن "السيسامينول" يكافح أيضا "الإجهاد التأكسدي"، الذي يدمر الخلايا، وهو اختلال التوازن بين الجذور الحرة، أي الجزيئات التي تحتوي على الأوكسجين، ومضادات الأكسدة في جسم الإنسان.
المصدر: سكاي نيوز
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