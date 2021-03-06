صحة

كيف تعوض نقص فيتامين "أوميغا 3" بمواد غذائية سعرها معقول

Lebanon 24
06-03-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-800260-637506316645424104.jpg
Doc-P-800260-637506316645424104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت أخصائية التغذية وأخصائية الغدد الصماء، الروسية ألبينا كوميساروفا، عن كيفية تعويض نقص حمض "أوميغا 3" بأقل تكلفة.

وأوضحت كوميساروفا، أنه يمكن تعويض النقص في هذا الفيتامين من خلال بعض المواد الغذائية التي تعتبر أرخص ثمنا من غيرها.

وأكدت كوميساروفا أن "الأحماض الدهنية توجد بكميات كبيرة في المكسرات وبذور الكتان والزيوت النباتية".
ومشيرة إلى أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية لا توجد فقط في الأسماك الحمراء باهظة الثمن، ولكن أيضا في أنواع مختلفة مثل الماكريل والرنجة. كما دعت إلى الاهتمام بالسردين والأنشوجة.

في وقت سابق، قال الأطباء إن الأعراض مثل تهيج وجفاف الجلد والاكتئاب وجفاف العين وآلام المفاصل ومشاكل الشعر يمكن أن تشير إلى نقص في الجسم لأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-03-06
18:00 | 2021-03-06
15:00 | 2021-03-06
12:00 | 2021-03-06
09:00 | 2021-03-06
07:00 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website