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© Lebanon24
صحة
مرض قادر على جعل الشخص أبكم.. هذه أعراضه
Lebanon 24
08-03-2021
|
12:00
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أعلن جراح الأورام الروسي، ميخائيل مياسينيانكين، أن سرطان اللسان يؤثر لا على نوعية حياة الإنسان فحسب، بل وقد يجعله أبكم ويمنعه من إمكانية تناول الغذاء.
وقال الطبيب أن السبب الرئيسي لإصابة الشخص بهذا المرض يعود إلى العادات السيئة وخاصة التدخين وشرب الكحول. أما مضغ خلطات مختلفة والأمراض الخلقية، مثل تشقق اللسان والطلاوة والتهابات الفم المزمنة وتلف الغشاء المخاطي للسان، فهي أيضا قد تسبب في ظهور هذا المرض.
وأشار إلى الأهمية الخاصة لمراقبة صحة الأسنان، إذ أن الجذور المتعفنة أو أطقم الأسنان المركبة ذات الجودة الرديئة قد تثير سرطان الفم أيضا.
وبين أعراض هذا المرض أشار الطبيب مياسنيانكين إلى ظهور عقدة أو تشققات في اللسان، وكذلك حدوث إزعاج في الغشاء المخاطي. وأوضح: "في الحالات السيئة يمكن ظهور رائحة كريهة في الفم، وورم، وكدمات ونزيف"، داعيا إلى طلب المساعدة الطبية فورا حال ظهور أحاسيس مؤلمة في الفم.
وسبق أن تحدث جراح أورام الوجه والفكين، إيغور مالينوفكسي، أن سبب تطور السرطان قد يعود إلى أي إصابات مزمنة. أما إصابة اللسان بالسرطان فقد تثيرها أسنان اصطناعية سيئة وأسنان مكسورة.
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