صحة

النمسا تعلق التطعيم بهذا اللقاح بعد وفاة امرأة وإصابة أخرى بمرض

Lebanon 24
08-03-2021 | 15:00
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قررت سلطات النمسا تعليق استخدام دفعة من لقاح "أسترازينيكا" كإجراء احترازي، بعد وفاة امرأة تلقت هذا اللقاح، وإصابة امرأة أخرى بمرض تنفسي خطير من جرائه.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة الفيدرالية النمساوية المعنية بالسلامة في قطاع الصحة العامة، أن المرأة في 49 عاما من عمرها التي تلقت التطعيم ضد فيروس كورونا توفيت نتيجة لاضطراب نزفي خطير. أما المرأة الثانية (35 عاما) التي تلقت التطعيم من الدفعة ذاتها من لقاح "أسترازينيكا" في مدينة تسفيتل بولاية النمسا السفلى، فأصيبت بالانصمام الرئوي، وبدأت حالتها تتحسن الآن.

وأكدت الهيئة أنه "لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على وجود علاقة سببية تربط (الحالتين المذكورتين) بالتطعيم، مشيرة إلى أن اضطرابات الانصمام الخثاري ليس من الأعراض الجانبية المعروفة للقاح "أستراتينيكا" السويدي-البريطاني.

وأعلنت الهيئة أيضا أن التحقيق جار لاستبعاد وجود علاقة بين التدهور الصحي لدى المرأتين المذكورتين واستخدام هذا اللقاح، إلا أن استخدام اللقاح من الدفعة "المريبة" تقرر تعليقه تحسبا لأي مفاجآت فيما يخص سلامة المتلقين.
المصدر: نوفوستي
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