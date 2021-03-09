صحة

فوائد صحية تدفعك إلى تناول المحار

Lebanon 24
09-03-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-801095-637508339408987859.jpg
Doc-P-801095-637508339408987859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن المحار يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه يعد منجماً للزنك الذي يتمتع بأهمية كبيرة للعديد من عمليات الأيض في الجسم.
وأضافت الجمعية أن الزنك يعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة، ويحفز إنتاج الهرمونات الجنسية، ويرفع مستوى هرمون الذكورة "التستوستيرون".
 
كما يمتاز المحار بانخفاض سعراته الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام من الجزء القابل للأكل من المحار على 66 سعراً حرارياً فقط. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المحار غنياً باليود والبروتين عالي القيمة والنحاس والسيلينيوم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-03-09
23:00 | 2021-03-08
21:00 | 2021-03-08
18:00 | 2021-03-08
15:00 | 2021-03-08
12:00 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website