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© Lebanon24
صحة
هل الأكل بعد الساعة 6 مساء مضر؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
12:00
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نشر موقع "ميديك فوروم" تقريرا ذكر فيه أنه وفقا للعديد من أطباء التغذية في الجمعية الألمانية للتغذية (DGE)، لا يوجد دليل علمي مؤكد فيما يتعلق بالحد الزمني، على سبيل المثال تناول الخضار والفواكه النيئة فقط حتى الساعة 2 ظهرا.
ولكن لفت الأطباء الانتباه بكونه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة توخي الحذر من تناول الفاكهة في المساء، لأن ذلك يمكن أن يحدث التجشؤ خاصة عند تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال.
وتظهر بعض الدراسات الفوائد الصحية لتناول وجبة فطور دسمة ومغذية، وفي العشاء يفضل تناول وجبات أقل دسما، وذلك لأن الجهاز الهضمي يكون أكثر نشاطا في الفترات الصباحية وفترات النهار، وأقل نشاطا في فترات المساء والليل، وبالتالي، فإن الادعاء بأن كل ما تأكله بعد الساعة 6:00 مساءً يظل غير مهضوم هو غير صحيح.
وأكد أطباء التغذية بهذا الشأن بأن الجهاز الهضمي لا يتوقف تماما عن العمل في الليل، ولكن يكون عمله أقل نشاطا.
ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة مثل الأطعمة المقلية، وكذلك اللحوم، تبقى لفترة أطول في الجهاز الهضمي ويتم هضمها بشكل أبطأ، وهذا يمكن أن يسبب أعراضا مثل ضغط المعدة أو الانتفاخ أو الحرقة، لذلك يفضل عدم ناول مثل هذه الأطعمة في الفترات المسائية.
وإن كان الشخص يعاني من مثل هذه المشاكل، فيجب تجنب العشاء على الأقل قبل ثلاث إلى أربع ساعات قبل النوم.
في حين تتميز الأطعمة السائلة مثل الحساء والحبوب بكونها تحتاج وقت هضم أقصر وبالتالي يسهل هضمها، ويمكن تناولها حتى قبل النوم.
المصدر: سبوتنيك
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