هل الأكل بعد الساعة 6 مساء مضر؟





ولكن لفت الأطباء الانتباه بكونه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة توخي الحذر من تناول الفاكهة في المساء، لأن ذلك يمكن أن يحدث التجشؤ خاصة عند تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال. نشر موقع "ميديك فوروم" تقريرا ذكر فيه أنه وفقا للعديد من أطباء التغذية في الجمعية الألمانية للتغذية (DGE)، لا يوجد دليل علمي مؤكد فيما يتعلق بالحد الزمني، على سبيل المثال تناول الخضار والفواكه النيئة فقط حتى الساعة 2 ظهرا.ولكن لفت الأطباء الانتباه بكونه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة توخي الحذر من تناول الفاكهة في المساء، لأن ذلك يمكن أن يحدث التجشؤ خاصة عند تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال.

وتظهر بعض الدراسات الفوائد الصحية لتناول وجبة فطور دسمة ومغذية، وفي العشاء يفضل تناول وجبات أقل دسما، وذلك لأن الجهاز الهضمي يكون أكثر نشاطا في الفترات الصباحية وفترات النهار، وأقل نشاطا في فترات المساء والليل، وبالتالي، فإن الادعاء بأن كل ما تأكله بعد الساعة 6:00 مساءً يظل غير مهضوم هو غير صحيح.