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صحة
هل آلام الظهر من أعراض الإصابة بكورونا؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
18:00
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قد يكون من الصعب تحديد أعراض سلالة فيروس كورونا الجديدة، ولكن يمكن أن تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، ولكن هل آلام الظهر علامة على فيروس كورونا أيضًا؟
بحسب
صحيفة إكسبرس البريطانية
، أبلغ بعض الأشخاص المصابين بعدوى كورونا عن آلام غير عادية في الظهر، وقال العلماء إن حوالي 15% من مجمل مر ضى كورونا أبلغوا عن ظهور العديد من الآلام والأوجاع في الجسم بما في ذلك آلام الظهر.
ويعتقد العلماء، أن الألم ناتج عن استجابة التهابية في الجسم قد تؤدي إلى ألم يشبه التقلصات في الظهر، ومن المحتمل أن تستمر آلام الظهر المرتبطة بفيروس كورونا لبضعة أيام.
من جهته، قال جراح العظام الدكتور ماركوس دودا، إن فيروس كورونا، مثله مثل الفيروسات الأخرى، يسبب أعراضاً مختلفة وقد يؤدي إلى آلام عامة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك المفاصل والظهر والساقين.
وبحسب الدكتور دودا، هذا لا يعني بالضرورة أن آلام الظهر دائماً تنتج على الإصابة بفيروس كورونا، لأن لها أسباباً كثيرة، ولكن إذا كان ألم الظهر مصحوباً بارتفاع درجة الحرارة أو السعال، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فيجب إجراء فحص كورونا.
المصدر: 24
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