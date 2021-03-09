يعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات، حيث لا يمكن اكتشافه إلا بعد انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.



ويعيش حوالي ثلث مرضى سرطان الرئة مع المرض لمدة عام على الأقل بعد تشخيص حالتهم، ويعيش 5% فقط من المرضى لمدة 10 سنوات أخرى بعد تشخيص السرطان.



وتعتبر ملاحظة أعراض سرطان الرئة مبكراً أمراً ضرورياً للغاية، ولكن لا تظهر الأعراض على العديد من الأشخاص إلا في وقت لاحق، وحذر مركز إم دي أندرسون للسرطان في جامعة تكساس من أن العلامات الأكثر شيوعاً تميل إلى أن يتم إغفالها أو الخلط بينها وبين حالات أقل خطورة ، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.



وقال المركز إن أحد أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا هو السعال الذي لا يختفي، وقد يزداد السعال سوءًا بمرور الوقت، ويكون مصحوباً بالدم. وأضاف "تختلف أعراض سرطان الرئة من شخص لآخر، وفي وقت مبكر من المرض، قد لا تظهر أية أعراض على المصابين بسرطان الرئة".



وغالبًا ما يتم الخلط بسهولة بين الأعراض وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص الدقيق.



أعراض سرطان الرئة:

سعال لا يختفي أو قد يزداد سوءًا بمرور الوقت

ألم في الصدر يزداد سوءًا بسبب السعال أو التنفس

ألم في الذراع أو الكتف

تورم في الرقبة والوجه

انتفاخ أطراف وزوايا الأصابع



وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يصاب المرضى أيضًا بألم وخدر في الذراعين والساقين، ويجد بعض المرضى أيضاً أن لون بشرتهم وعينيهم قد يتحول إلى اللون الأصفر.

