صحة

تنبيه.. انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير

Lebanon 24
09-03-2021 | 21:00
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كشفت صحيفة  Express نقلاً عن بيانات الأطباء البريطانيين الى أن انتفاخ البطن يمكن أن يشير إلى قصور القلب الاحتقاني.

وتشير صحيفة  Express، إلى أن الخبراء يحذرون من أن هذه الحالة المرضية القابلة للتطور، تتميز بعدم قدرة عضلة القلب ضخ الكمية اللازمة من الدم إلى الجسم، ما قد يتسبب يالموت في النهاية.

وتضيف: ومن الأعراض الأخرى الخطرة على الحياة، التي تشير إلى قصور القلب، ضيق التنفس في حالة الهدوء والراحة، والتعب وتورم الساقين والسعال المستمر، الذي يمكن أن يزداد ليلا، والخرخشة والارتباك وعدم انتظام ضربات القلب. ويضاف لهذه الأعراض أيضا فقدان الشهية أو فقدان وزيادة الوزن دون مبرر والدوخة والإغماء والكآبة والقلق".

ويظهر انتفاخ البطن، عادة عندما تتراكم الغازات أو السوائل في تجويف البطن، مسببة توسعه. وهذه الحالة  تكون إشارة إلى مرض أو خلل وظيفي في الجسم وليس إلى مرض قصور القلب.

ومن الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن، الإفراط بتناول الطعام ومعه ابتلاع الهواء. وكذلك وجود التهابات وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض السكري ومرض القولون العصبي وعسر الهضم أو الإمساك المؤقت.
المصدر: روسيا اليوم
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