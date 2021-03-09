16
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
تنبيه.. انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير
Lebanon 24
09-03-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة Express نقلاً عن بيانات الأطباء البريطانيين الى أن انتفاخ البطن يمكن أن يشير إلى قصور القلب الاحتقاني.
وتشير صحيفة Express، إلى أن الخبراء يحذرون من أن هذه الحالة المرضية القابلة للتطور، تتميز بعدم قدرة عضلة القلب ضخ الكمية اللازمة من الدم إلى الجسم، ما قد يتسبب يالموت في النهاية.
وتضيف: ومن الأعراض الأخرى الخطرة على الحياة، التي تشير إلى قصور القلب، ضيق التنفس في حالة الهدوء والراحة، والتعب وتورم الساقين والسعال المستمر، الذي يمكن أن يزداد ليلا، والخرخشة والارتباك وعدم انتظام ضربات القلب. ويضاف لهذه الأعراض أيضا فقدان الشهية أو فقدان وزيادة الوزن دون مبرر والدوخة والإغماء والكآبة والقلق".
ويظهر انتفاخ البطن، عادة عندما تتراكم الغازات أو السوائل في تجويف البطن، مسببة توسعه. وهذه الحالة تكون إشارة إلى مرض أو خلل وظيفي في الجسم وليس إلى مرض قصور القلب.
ومن الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن، الإفراط بتناول الطعام ومعه ابتلاع الهواء. وكذلك وجود التهابات وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض السكري ومرض القولون العصبي وعسر الهضم أو الإمساك المؤقت.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر جنبلاط: ارادوا احراجه لكنه...
Lebanon 24
مصادر جنبلاط: ارادوا احراجه لكنه...
10:30 | 2021-03-09
09/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث لخارطة الطرقات المقطوعة.. رقعة التحركات تتوسع (صور)
Lebanon 24
تحديث لخارطة الطرقات المقطوعة.. رقعة التحركات تتوسع (صور)
06:28 | 2021-03-09
09/03/2021 06:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
22:37 | 2021-03-09
09/03/2021 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
14:07 | 2021-03-09
09/03/2021 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-03-09
مرض خبيث قاتل.. هذه أعراض سرطان الرئة
18:00 | 2021-03-09
هل آلام الظهر من أعراض الإصابة بكورونا؟
17:00 | 2021-03-09
مع تحور كورونا.. ما اللقاحات التي تحمل إمكانيات كبرى للتصدي للفيروس؟
15:00 | 2021-03-09
"الصحة العالمية" تكشف عن حالة مرضية تتسبب بها لقاحات كورونا!
12:00 | 2021-03-09
هل الأكل بعد الساعة 6 مساء مضر؟
09:00 | 2021-03-09
توجيهات صحية: هذا ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح "كورونا"
فيديو
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 04:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-09
10/03/2021 04:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
18:00 | 2021-03-09
10/03/2021 04:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact