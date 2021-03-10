موجود بكل منزل.. مشروب بسيط يخفّض ضغط الدم

أعلن علماء جامعة طوكيو الطبية، أن عصير البندورة يمكنه تخفيض مستوى ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.وتشير مجلة Food Science and Nutrition، إلى أن الخبراء اختاروا 481 متطوعا، كان عليهم خلال سنة تناول عصير البندورة الخالي من الملح بكميات غير محدودة، وكان كل متطوع خلال هذه الفترة، يسجل في دفتر خاص كافة التغيرات الطفيفة لحالته الصحية.وبعد انتهاء مدة التجربة، قارن الباحثون مؤشرات جميع المشتركين فيها واكتشفوا، أن معظم المشتركين المعرضين لارتفاع ضغط الدم أو يعانون منه انخفض عندهم مؤشر الخطر بنسبة 3%.ويحذر الخبراء، من أن لعصير البندورة المملح، تأثير معاكس "سلبي" بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم فيه، لذلك ينصحون بتناول عصير البندورة من دون أي إضافات.