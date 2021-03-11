بعد الإغلاق الذي عاشه لبنان: التأخر اللغوي عند طفلنا مشكلة.. كيف نساعده؟

كتب د. انطوان الشرتوني في "الجمهورية": بعد الإغلاق الذي عاشه لبنان وكل بلدان العالم بسبب جائحة كورونا، بدأت تظهر عند أطفالنا الكثير من السلوكيات، منها العدوانية والقلق، وصولاً إلى الخوف والمزاج الحزين. ولكن ظهرت أيضاً عند عدد من الأطفال بعض التأخرات المعرفية التي أثرت فيهم وفي مردودهم الدراسي. كما لاحظ الكثير من الأهالي تأخّراً ملحوظاً على الصعيد اللغوي عند أطفالهم بشكل عام، وعند الأطفال ما بين ثلاث وست سنوات بشكل خاص. ولتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع ولمساعدة الأهل في هذه المعضلة، قامت «الجمهورية» بلقاء مع الأخصائية في تقويم النطق وفي المتابعة النفسية-جسدية، السيدة جويس كرم، وطرحت عليها عدة أسئلة، أهمها: متى نعتبر أن طفلنا يعاني صعوبات لغوية؟ كيف يمكن مساعدة طفلنا في البيت إذا كان يعاني هذه المشكلة؟ وما هو دور الأخصائي في تقويم النطق؟





التأخر اللغوي... وأخواته لم يقصّر وباء كورونا بحصد الآلاف من الموتى في كل أرجاء العالم، وما زال يقتل كل يوم من دون التمييز بين عرق وعمر ودين وجنس. ولم يقتصر دور الفيروس هذا على إخافة سكان الأرض من الإصابة منه فحسب، بل ترك أيضاً كوفيد-19 الكثير من الآلام النفسية والجسدية التي أُصيب بها الكبار والصغر. فظهرت على الأطفال اضطرابات سلوكية بعد الحجر، ومنها التأخر اللغوي، لا سيما لدى الأطفال ما بين الثلاث والست سنوات.التأخر اللغوي... وأخواته