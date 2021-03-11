صحة

لقاح "الجرعة الواحدة" يُرخص اليوم.. هذا ما يميزه عن "فايزر"

Lebanon 24
11-03-2021 | 11:24
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من المتوقع أن تحسم وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، قرار الترخيص للقاح رابع مضاد لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن توصي الوكالة، في أمستردام، بالموافقة على لقاح "جونسون آند جونسون" الأميركية.

وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ 200 مليون شخص من اللقاح.

وعلى عكس لقاحات فايزر بيونتيك، وموديرنا، وأسترازينيكا التي رخصها بالفعل، يعتمد لقاح جونسون آند جونسون، على جرعة واحدة فقط.

كما يمكن خزن اللقاح في الثلاجة العادية، على عكس اللقاحات الأخرى.

وفي تجربة سريرية عالمية، أثبت اللقاح فعالية بـ 66% في منع الإصابة بالسلالات المختلفة لفيروس كورونا.

كما كان فعالاً بـ 85% في الحماية من الحالات الشديدة.

ويذكر أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وافقت على اللقاح رسمياً في نهاية شباط.
المصدر: 24
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